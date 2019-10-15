بالفيديو:منتخب العراق يسحق كمبوديا برباعية نظيفة.. أهداف بمنتهى الروعة

سحق منتخب العراق مضيفه كمبوديا بنتيجة (4-0)، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات المزدوجة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023.

وسجل الهدف العراقي الأول إبراهيم بايش في الدقيقة 12، بعد انطلاق صافرة البداية.

ومع نهاية الشوط الأول، أضاف مهند علي كاظم الهدف الثاني “لأسود الرافدين”، منهيا الشوط الأول بهدفين دون رد.

في الشوط الثاني أحرز أمجد عطوان كاظم الهدف الثالث، في الدقيقة 57.

وختم رباعية منتخب العراق أحمد إبراهيم في الدقيقة 62 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب العراقي رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن المنتخب الإيراني.

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بينما تأتي البحرين في المركز الثالث بـ 4 نقاط، ثم هونج كونج بالمركز الرابع بنقطة واحدة فيما تتذيل كمبوديا الترتيب بنقطة واحدة أيضاً.

مراسلون – رياضة