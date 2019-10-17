بالصور.. عارضة أزياء تكشف عن وشمها الجديد بـ ملابس جريئة

خطفت عارضة أزياء مشهورة ، الأنظار بارتداءها ملابس جريئة خلال مشاركتها في عروض أزياء أسبوع الموضة في باريس.

وكشفت الشابة كايا غيربر ، الابنة الصغرى لعارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، عن وشمها الجديد على كتفها الأيسر المستوحى من “البيتلز” ، أثناء مرورها على منصة عرض مجموعة “جيفنشي” في باريس .

و قامت كايا ، البالغة من العمر 18 عاماً ، برسم وشم جديد تكريماً منها للفرقة على طريقتها الخاصة.

وكتبت على كتفها الأيسر Srtawberry Fields وهي الأغنية التي طرحتها فرقة “البيتلز” في عام 1967، وأظهرت الوشم عبر ملابس جريئة كانت ترتديها خلال العرض.

يشار إلى أن عارضة الأزياء كايا غيربر تعتبر من أهم العارضات في العالم خاصة بعدما بدأت تخطو أولى خطواتها في عالم الموضة بالظهور على صفحات المجلات العالمية.