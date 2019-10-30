بالصور .. طريق يبتلع حافلة ركاب خلال سيرها في الشارع

أثارت حادثة ابتلاع طريق في مدينة بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا الأميركية لحافلة ركاب كبيرة، دهشة واستغراب الكثيرين .

ونشرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية صور من مكان الحادث الذي وقع يوم الإثنين ، ويظهر فيها الطريق الذي انهار فجأة تحت الحافلة ما تسبب بسقوطها في حفرة كبيرة .

وذكرت الشبكة أن الطريق الذي كانت تسير عليه الحافلة انهار بشكل مفاجئ وذلك أثناء توقفها على شارة ضوئية في المدينة .

وتظهر في الصور الحافلة التي وقع جزأها الخلفي في الحفرة فيما بقي جزأها الأمامي معلق في الهواء .

أما عن احتمال وجود ضحايا أو إصابات ، لفتت الشبكة إلى أنه لم يكن على متن الحافلة سوى السائق وراكب واحد فقط وتمكنا من الخروج دون أن يصابا بأي أذى .

كما سقط في الحفرة نفسها سيارة أخرى حسب ما أظهرت الصور إلا أن سائقها تمكن أيضاً من الخروج والنجاة .