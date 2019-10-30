بالصور .. طريق يبتلع حافلة ركاب خلال سيرها في الشارع

منوعاتحوادث
بالصور .. طريق يبتلع حافلة خلال سيرها في الشارع

أثارت حادثة ابتلاع طريق في مدينة بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا الأميركية لحافلة ركاب كبيرة، دهشة واستغراب الكثيرين .

ونشرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية صور من مكان الحادث الذي وقع يوم الإثنين ، ويظهر فيها الطريق الذي انهار فجأة تحت الحافلة ما تسبب بسقوطها في حفرة كبيرة .

وذكرت الشبكة أن الطريق الذي كانت تسير عليه الحافلة انهار بشكل مفاجئ وذلك أثناء توقفها على شارة ضوئية في المدينة .

وتظهر في الصور الحافلة التي وقع جزأها الخلفي في الحفرة فيما بقي جزأها الأمامي معلق في الهواء .

أما عن احتمال وجود ضحايا أو إصابات ، لفتت الشبكة إلى أنه لم يكن على متن الحافلة سوى السائق وراكب واحد فقط وتمكنا من الخروج دون أن يصابا بأي أذى .

طريق يبتلع حافلة خلال سيرها في الشارع
طريق يبتلع حافلة خلال سيرها في الشارع

كما سقط في الحفرة نفسها سيارة أخرى حسب ما أظهرت الصور إلا أن سائقها تمكن أيضاً من الخروج والنجاة .

يرجى عدم نسخ اكثر من 30 % من المقال
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا
المزيد من المشاركات

شاهد.. لحظة انهيار جسر فوق عدد من السيارات في الصين

حادثة مؤلمة في حماة .. صخرة تقتل طفلاً!

بشكل غريب .. انقلاب سفينة محملة بـ 4 آلاف سيارة دون أن تغرق…