بالصور ... شابة تجري عشرات عمليات التجميل لتتشبه بـ "باربي"

أنفقت شابة مايقارب 168 ألف كرونة، خلال 6 سنوات على عمليات التجميل لتصبح شبيهة بدمية ” باربي “.

وأفادت الشابة التي تعرف باسم ستيفاني موليك ، البالغة من العمر 19 عاماً ، أنها أنفقت هذا المبلغ لتصبح شبيهة بدمية باربي .

و بدأت رحلتها مع عمليات التجميل في سن الـ13 عاما بإجرائها عمليات لتكبير شفتيها في سن الـ13 عاما ، لتبدأ زيارتها لعيادات التجميل بشكل منتظم.

وذكرت الفتاة بأنها كانت تشعر بالخجل من أنفها، الذي يفسد جمالها، بحسب ما كان صديقها يقول لها باستمرار، ومنذ ذلك الحين بدأت بالخضوع لعمليات تجميل للأنف والذقن والحاجبين والأسنان.

كما أشارت إلى أنها لن تتوقف عند هذا الحد من العمليات ، وستجري المزيد منها وخاصة بما يتعلق بتكبير الثدي والأرداف والشفتين وشفط الدهون.

فيما بينّت الفتاة بأن هذه العمليات تمنحها الثقة بالنفس.