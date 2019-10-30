بالصور.. ريكي مارتن وزوجه السوري يعلنان عن إنجاب الطفل الرابع

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بالصور.. ريكي مارتن وزوجه السوري يعلنان عن إنجاب الطفل الرابع

أعلن المغني العالمي الشهير ريكي مارتن عن إنجاب الطفل الرابع من زوجه الرسام السوري الأصل جوان يوسف عن طريق أم بديلة.

ونشر مارتن البالغ من العمر 47 عامًا، وهو من أصول بورتوريكية، صورة على حسابه الخاص على إنستغرام أعلن فيها عن إنجاب مولود جديد مع زوجه جوان يوسف البالغ من العمر 35 عاماً.

 

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Nuestro hijo Renn Martin-Yosef ha nacido. #elbebéhanacido

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و أطلق الزوجان اسم رين مارتن-يوسف على الطفل الجديد.

وللفنان ريكي مارتن وزوجه جوان 3 أولاد هم التوأم فالينتينو وماتيو، وابنتهما لوسيا.

الجدير بالذكر أن الفنان ريكي مارتن كان قد أعلن رسميا ارتباطه بالرسام السوري الأصل جوان يوسف عام 2016.

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