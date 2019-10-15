باسم ياخور مع والديه في كواليس مسلسل ببساطة ( صورة )

يبدو أن والدا الفنان باسم ياخور أحبا أن يسانداه بعد حرب الردود والاتهامات التي نشبت بينه وبين زملائه الفنانين خلال الفترة الماضية ، إثر الأسئلة المطروحة على الضيوف في برنامجه الجدلي ” أكلناها ” .

فوجئ الفنان السوري أثناء تواجده في كواليس تصوير مسلسله الكوميدي ” ببساطة ” بحضور والديه الذين حرصا على متابعة تصوير المشاهد الخاصة بابنهما .

ونشر باسم ياخور عبر إحدى صفحاته الرسمية ، صورة جمعتهم من موقع التصوير أعرب من خلالها عن سعادته الكبيرة بحضور والديه وتواجدهما معه في الموقع ، وكتب : ” والدتي ووالدي … حبايب القلب في موقع تصوير ببساطة الجزء الثاني … الله يحمي أهاليكم … ويطول بأعمارهم أصدقائي ” .

يشار إلى أن ياخور يتحضر للسفر إلى دبي لتصوير مشاهده في الموسم الثاني من مسلسل ” حرملك ” إلى جانب نخبة من النجوم من أبرزهم جيني إسبر ، هبة نور ، يزن السيد وأحمد الأحمد .