باسم ياخور يكسر الصمت ويرد على منتقدي برنامجه بقوة ( فيديو )

أبدى الفنان باسم ياخور استيائه من الانتقادات السلبية التي تطال برنامجه الترفيهي ” أكلناها ” الذي يعرض عبر شاشة قناة ” لنا ” السورية .

وصرح لبرنامج ET بالعربي قائلاً أنه كان يرغب منذ البداية أن يخوض غمار التقديم التلفزيوني من خلال برنامج جدلي ومختلف يحقق نسبة متابعة عالية .

واستطرد متوجهاً بالقول إلى كل المنتقدين : ” ألم تملوا من برامج تمسيح الجوخ وإن كان كلامي يحزن أحداً فلا بأس هذا حق ، ولكن هذه مشكلته ” .

وأشار باسم إلى أن الأسئلة الجدلية التي تطرح على الضيف في البرنامج مُعدة من قبل فريق إعداد مؤلف من اثنى عشرة شخصاً وعلى رأسهم المنتجة رولا سعد ، مؤكداً على أنه يستلم بطاقات الأسئلة قبل بداية الحلقة وبعدها يبدأ عنصر المفاجأة بين الضيف والمقدم .

وشدد الممثل السوري على أن الجدلية التي تُطرح عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعد كل حلقة ، ما هي إلا وليدة النجاح المرافق للبرنامج ولو لم يُثِر الجدل فليس بناجح .

واتهم مواطنته سوزان نجم الدين بالكذب حيث نفى قولها حول توجيهه دعوة لها للحلول ضيفة على برنامجه وقال : ” مع احترامي الشديد لـ سوزان نجم الدين إلا أنها لم تُدعَ للبرنامج ” .

وكشف أنه تم توجيه دعوة إلى النجمين عابد فهد وقصي خولي إلا أنهما لم يتمكنا من الحضور بسبب بعض الارتباطات العملية التي تتعارض مع وقت تصوير البرنامج .

وألمح باسم ياخور إلى أن من يرغب بالعتاب كان يستطيع أن يعاتب بلطف يدل على احترام الصداقة عن طريق مكالمة هاتفية ، ولكن هناك من أراد تحويل العتاب إلى ضجة إعلامية ليصبح بعدها قضية رأي عام .