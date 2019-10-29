باسل خياط ينشر صورة مع ابنه شمس ويثير ضجة … هل يشبهه ؟

شارك الفنان باسل خياط عبر حسابه الرسمي على تطبيق Instagram صورة جديدة به برفقة ابنه شمس ، ولفت الأخير أنظار المتابعين بوسامته وجمال ملامحه حيث بدا الشبه بينهما واضحاً بشكل كبير .

وأرفق النجم السوري المنشور بتعليق مقتضب ، جاء فيه : ” شمسي ” ، وحققت الصورة أكثر من 30 ألف تفاعل خلال ساعات قليلة من نشرها .

يذكر أن الفنان باسل خياط يتحضر حالياً لبطولة مسلسل درامي بوليسي جديد من عشر حلقات فقط كونه مأخوذ من قصة فيلم أجنبي وسيحمل العمل عنوان ” عهد الدم ” كتابة إياد أبو الشملات وإخراج رامي حنا وستشاركه البطولة الفنانة نادين تحسين بيك .

وتنافس خياط خلال موسم رمضان الماضي من خلال بطولة مسلسل ” الكاتب ” إلى جانب النجمة اللبنانية دانييلا رحمة وندى فرحات بالإضافة إلى كوكبة من النجوم اللبنانيين .