باسل خياط ينشر صورة رومانسية برفقة زوجته

نشر الفنان السوري باسل خياط صورة جديدة تجمعه بزوجته السيدة ناهد زيدان ، وذلك عبر حسابه الرسمي في تطبيق Instagram .

بدا الثنائي في الصورة خلال استمتاعهم بوقتهم داخل أحد المطاعم في مدينة دبي مكان إقامتهم ، ولاقت إعجاب وتفاعل المتابعين الذين انهالوا عليها متمنين للفنان وزوجته حياة سعيدة ودوام الوفاق والمحبة .

يذكر أن الفنان باسل خياط يتحضر حالياً لبطولة مسلسل درامي بوليسي جديد من عشر حلقات فقط كونه مأخوذ من قصة فيلم أجنبي وسيحمل العمل عنوان ” عهد الدم ” كتابة إياد أبو الشملات وإخراج رامي حنا وستشاركه البطولة الفنانة نادين تحسين بيك .

وتنافس خياط خلال موسم رمضان الماضي من خلال بطولة مسلسل ” الكاتب ” إلى جانب النجمة اللبنانية دانييلا رحمة وندى فرحات بالإضافة إلى كوكبة من النجوم اللبنانيين .