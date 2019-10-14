مصطفى الخاني ينشر لأول مرة كواليس تصوير باب الحارة ( فيديو )

استحضر الفنان مصطفى الخاني كواليس تصوير المسلسل الشهير ” باب الحارة ” والذي اشتهر فيه بدور النمس ، ونشر مقطع فيديو من خلف الكواليس عبر حسابه الرسمي على تطبيق instagram .

وعلق عليه بالقول : ” أجواء النمس … وأبو بدر و تنكة قبل تصوير المشهد في باب الحارة ” ، وعليه انطلقت مجموعة من التعليقات التي أشادت بشخصية النمس التي جسدها الفنان خلال عدة مواسم من العمل الشهير ، بينما طالبه البعض بإعادة تجسيدها عن طريق المشاركة في الموسم القادم من المسلسل .

وتنافس الفنان مصطفى الخاني خلال شهر رمضان الماضي من خلال المسلسل التاريخي ” مقامات العشق ” الذي يتناول سيرة سلطان العارفين الشيخ ” محيّ الديّن ابن عربي ” وجسد خلال العمل شخصية الشيخ حامد الذي يعد الوجه المضاد لفكر ابن عربي .