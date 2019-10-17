انخفاض سعر الدولار مقابل الليرة السورية .. و توقعات بانحداره بقوة

مال و أعمال
الدولار
الدولار

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء ” الموازي ” وذلك بعد فترات من ارتفاعه الكبير

وذكرت صحيفة الوطن السورية أن مبادرة قطاع الأعمال الخاص في سوريا أوصلت سعر الدولار إلى 603 ليرة للدولار ، حيث تعمل المبادرة على بيعه للمواطنين بسعر بدأ بـ 625 ، ثم 615 ، ثم 603 ، بتخفيض يتجاوز 2 % بشكل يومي .

ويلاحظ تحسن الليرة أكثر من 9 بالمئة خلال 3 أيام وفق أسعار التدخل عبر المبادرة، وبنحو 8 بالمئة حسب الأسعار الرائجة في السوق السوداء.

وأكدت مصادر أن السعر في السوق الموازية “السوداء” اقتراب الدولار  من حاجز 610 ليرات للدولار للشراء من المواطنين،  وسط توقعات باستمرار الانخفاض وصولاً إلى 550 ليرة قريباً.

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