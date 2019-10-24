الوجبات السريعة .. غذاء يزيد من ترهلات الجسم

ما زال غذاء الوجبات السريعة تعتبر من أكثر الاطعمة المستهلكة حول العالم، فهي تحضر بسرعة ويتم تناولها في الأماكن العامة كالمطاعم والحدائق.

وغالبا ما تكون هذه الوجبات مليئة بالدهون والزيوت ما يسبب اضرارا صحية وجمالية عدة.

الوجبات السريعة .. غذاء يزيد الترهلات

الوجبات السريعة مليئة بالدهون ، البروتينات والسكريات ، وعند تناولها بكثرة تتراكم في جسد الشخص ، ما يزيد من حجم الإنسان ووزنه وبالتالي يؤدي الى ظهور الترهلات.

فالوجبات السريعة تقوم بالتأثير على الجينات المسؤولة عن تراكم الدهون في جسم الإنسان ، وكثرة تراكمها تؤدي أحيانا إلى حالات وفاة المصابين بها.

إلى جانب أن الوجبات السريعة أحيانا قد تكون جامدة ومتصلبة ، فتعمل على تصلب الشرايين وتزيد من احتمال إصابة الأفراد بأمراض كالسرطان وامراض القلب، وأيضا بمرض السكري.

وهذه الامراض تكثر عند تناول الوجبات مع المشروبات الغازية.

غذاء يسبب الإدمان !

تلك الأطعمة خالية من الألياف والمعادن الضرورية التي بحاجة إليها جسم الإنسان ، فتؤدي إلى إصابة الأفراد بفقر الدم والأنيميا وقد ترتفع لديهم نسبة الكولسترول، وقد تقوم بالتأثير على العمود الفقري.

بالإضافة إلى أنه عند تناول الفرد للوجبات السريعة يصاب بالتسمم الغذائي لعدم نظافة المأكولات وعدم إتباعها القوانين، والمعايير الصحيحة الغذائية أثناء الحفظ والإنتاج.

فالتسمم الغذائي نسبته عالية بين متناوليه ، وتكون نسبة الشفاء نادرة جدا وقد تؤدي إلى الوفاة.

ومن أضرارها أيضا أنها تعمل على عسر في الهضم وأمراض المعدة والأمعاء والتهابات حادة في المعدة.