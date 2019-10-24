روزينا لاذقاني : الهيبة لا يشبه باب الحارة … وتيم حسن مجتهد ودؤوب

أكدت الفنانة روزينا لاذقاني تواجدها في الموسم الرابع من مسلسل ( الهيبة ) ، وقالت في تصريحات لمجلة سيدتي نت أن دورها مستمر إلا أنها لم توقع العقد مع الشركة المنتجة إلى الآن .

وكشفت أنها متفائلة بالكاتب فؤاد حميرة لإدخال تطورات إيجابية على شخصية ” منى ” التي تقدمها في العمل وذلك كي لا يمُلِّ الجمهور منها .

وقالت في معرض حديثها أن علاقة رائعة تجمعها بالفنان تيم حسن ، ووصفته بالمجتهد والدؤوب وأشارت إلى أنه نجم محب وينشر طاقة إيجابية في كواليس التصوير ، كما أعربت عن فخرها لناحية تعامله معها بهذه الحرفية العالية والتواضع الكبير .

ونفت النجمة السورية تشبيه البعض مسلسل ( الهيبة ) بمسلسل ( باب الحارة ) وأكدت أن كل عمل منهما مختلف عن الآخر ، وقالت أن لا ضيّر في استمرار أيّ عمل لعدة أجزاء طالما أنه يُقدم ضمن وفق أسس سليمة .

وكانت روزينا لاذقاني أعلنت مؤخراً انسحابها من الجزء الثاني من مسلسل ( ما فيي ) ، الأمر الذي اضطر المخرجة رشا شربتجي والكاتبة كلوديا مارشليان لإلغاء شخصية ( ديمة ) التي قدمتها بشكلٍ نهائيٍ من العمل .