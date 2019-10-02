الهيبة … هل يبصر النور في خضم الخلافات ؟

يبدو أن الموسم الرابع من مسلسل ” الهيبة ” لن يبصر النور إلا بشقِ الأنفس ، فبعد الدخول القوي للكاتب فؤاد حميرة وتوليه كتابة سيناريو العمل بدلاً من باسم السلكا الذي كان عرابه طوال السنوات الثلاث الماضية .

كشفت بعض المصادر الفنية عن تضاد في الرؤية بين شركة الصبّاح المنتجة لـ ” الهيبة ” وحميرة حول التغيرات الجذرية التي يريد إضفائها على شخصية جبل الشيخ جبل التي يتولى تجسيدها الفنان تيم حسن .

وكانت فكرة الكاتب أن ينقل جبل من عمله والمخالفات التي ترافقه إلى برِّ الأمان والتوبة وإصلاح حاله ، الأمر الذي لم ينل إعجاب الشركة المنتجة كون جبل يعتبر بطلاً وليس خارجاً عن القانون .

وأكدت جريدة النهار هذه الأنباء وصرحت بأن شركة الصباح ستتولى إنشاء ورشة عمل لاستكمال أحداث حلقات العمل بحسب رؤيتها ، وفي الوقت عينه لن تتخلى عن الكاتب فؤاد حميرة بل ستبقيه كمشرف فني عليه حيث أن الشركة المنتجة ستأخذ بعين الاعتبار الشخصيات المفصلية والأفكار الجديدة التي أضافها على النص .