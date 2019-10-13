المدير الرياضي لنادي فيورنتينا يلجأ إلى ابنة أخيه لتحفيز لاعب (صور)

ذكر المدير الرياضي لنادي فيورنتينا دانييلي برادي، أنه يلجأ إلى العديد من الطرق لتحفيز لاعب الفريق غايتانو كاستروفيلي، لإخراج كل ما لديه وتقديم مباراة جيدة.

ويعمل المدير الرياضي للنادي الإيطالي على المحافظة، على مستوى كاستروفيلي.

ووعد برادي في حال استمر اللاعب بنفس القدر من الجدية والمثابرة في أرض الملعب بمكافأة غريبة.

والمكافأة هي السماح لكاستروفيلي، بمراسلة ابنة أخ برادي، الحسناء على “إنستغرام”.

ويعد لاعب فيورنتينا أحد أفضل اللاعبين منذ بداية الموسم، فقد سجل هدفه الأول أمام ​ميلان، بعد أن جدد عقده مع الفريق حتى عام 2024.

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ووصل كاستروفيلي إلى فيورنتينا عام 2017، وقضى في السابق موسمين على سبيل الإعارة في نادي كريمونيسي.

مراسلون – رياضة