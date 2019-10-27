تصريح هام للمؤسسة العامة لنقل الكهرباء حول تقنين فصل الشتاء

أكد مدير عام المؤسسة العامة لنقل الكهرباء فواز الضاهر أن وزارة الكـهرباء السورية لم تصرح يوماً بأنها ستلغي التقنين في فصل الشتاء.

وأوضح الضاهر في حديث مع إذاعة “ميلودي” أن وزارة الكـهرباء صرحت بأنها تسعى إلى تخفيض ساعات قطع التيار الكهربائي والابتعاد عن التقنين القسري و تحسين واقع الكهرباء خلال فصل الشتاء.

وشدد الضاهر على أن سوريا في فترة حرب اقتصادية وكل ما بوسع الوزارة هو تحسين الواقع الكهربائي وتخفيف ساعات التقنين.

أما الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتحسين الواقع الكهربائي، فبين الضاهر أن من بينها العمل على صيانة محطات توليد الطاقة الكهربائية لرفع كفاءتها.

يذكر أن مدير كهرباء ريف دمشق خلدون حدى أكد في تصريح سابق لإذاعة “ِام اف ام” أنه لا برنامج تقنين لحد الآن، وسبب الانقطاعات في الفترة الأخيرة عن عدة مناطق هو مشكلة فنية في التوليد أدت لانقطاعات في عدة مناطق وسيتم حلها، مشيراً إلى أن العطل كان في محطات التوليد.

وسبق أن بررت وزارة الكهرباء مطلع العام الحالي أسباب زيادة ساعات التقنين الكهربائي إلى وقف التوريدات النفطية بسبب العقوبات وزيادة استخدام الطاقة بأكثر من 90%.