الليمون دواء لمرض السكري وأمراض أخرى .. كيف يمكن الاستفادة منه؟

يعتبر الليمون من أشهر الفواكه الحمضية التي يستفيد الانسان من استعمالها كبديل عن دواء مرض معين.

ويعرف الليمون بفوائده الصحية المتعددة كمحاربة السرطان، تقوية المناعة، ودوره الأساسي في الحدّ من ارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم

الليمون دواء لمرضى السكري

– منح مرضى السكري الفيتامينات الضرورية:

فالليمون يحتوي على مجموعة من الفيتامينات الأساسية لمرضى السكري التي تحمي من مضاعفات داء السكري مثل الإصابة بهشاشة العظام.

– تقوية المناعة:

الليمون من المواد الغذائية الممتازة لمرضى السكري لأنه يحتوي على ضعف كمية الفيتامين C الموجودة في البرتقال ما يعزز مناعة المرضى.

– ضبط مستوى السكر في الدم:

يعمل الليمون على ضبط ضغط الدم وزيادة نشاط الدورة الدموية في الجسم كما أنه يزيد من افراز الأنسولين الهام للجسم والضروري في حالات مرض السكري.

– تأخير تفريغ المعدة من الطعام:

كل ملعقتين من عصير الليمون تقللان من تأثير وجبة الطعام على مستوى السكر في الدم بمعدل 30%، فالتأثير الحامضي لليمون على المعدة يلعب دوراً في إبطاء سرعة إفراغها.

وبالتالي الجسم سيستغرق وقتاً أطول لتكسير جزيئات السكر التي تسبب ارتفاعاً في مستوى الدم ما يؤدي الى ثباته.

– الليمون من الألياف القابلة للذوبان:

الليمون هو من ضمن أفضل الأطعمة لمرضى السكري لأنه من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد في استقرار مستوى السكر بالدم عن طريق إبطاء امتصاصه في مجرى الدم.

-لا يرفع جلوكوز الدم:

يحتوي الليمون على مركبات تحدّ من ارتفاع نسبة الجلوكوز، وبالتالي تساهم في تحسين كفاءة الجهاز الهضمي وعملية الهضم عند مرضى السكري مع رفع نسبة إفراز الأنسولين المفيد لصحة الجسم.

دواء السكري.. كيف يمكن لمرضى السكري تناول الليمون؟

تختلف استخدامات الليمون، ويمكن أن تكون على الشكل التالي:

– إضافة الليمون بسهولة إلى الحمية الغذائية من خلال شرب عصيره أو إضافته للأطعمة كنوع من المنكهات أو إضافته إلى السلطات والحساء والشوربة.

– يمكن عصر قليل من الليمون مع الشاي وباقي أنواع المشروبات لإضافة المزيد من القيمة الغذائية لها.

– إن أفضل طريقة للاستفادة من الفوائد الصحية في الليمون هو عصره في الماء الساخن، حيث أن كوب واحد منه صباحاً يُعد أفضل بكثير من فنجان القهوة.