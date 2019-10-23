الكويتية هنادي الكندري تنجو من الموت بأعجوبة ( فيديو )

تعرضت الفنانة الكويتية هنادي الكندري لحادث سير مروع نجتّ منه بلطف من الله ، وأعلنت النجمة عن الأمر من خلال شريط فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق سناب شات .

وثقت خلاله سيارتها بعد الحادث حيث رصدت الأضرار البالغة التي ألمت بها وتناثر الزجاج الذي تتطاير حولها ، وعلقت عليه : ” قدر الله و ما شاء فعل ” .

وأثار الفيديو تفاعل المتابعين الذين هنئوا الكندري على سلامتها وتمنوا عليها الحذر ، بينما أعرب البعض عن تضامنهم الكبير معها ووقوفهم إلى جانبها في الظروف السيئة التي تمر بها .

يذكر أن نجل الكويتية هنادي الكندري تعرض قبل فترة وجيزة لحادثة طعن من زملائه أثناء تواجدهم في المدرسة ، فما كان منها إلا الخروج في اتصال هاتفي مع أحد البرامج التلفزيونية حيث كشفت عن صدمتها بتملص إدارة المدرسة من مسؤولياتها واستقبالها للطلاب الذين طعنوا ابنها بحجة أن ما جرى معه كان خارج سور المدرسة .