الكويتية فرح الهادي تعتمد ستايل عروس البحر ( فيديو )

استطاعت النجمة الكويتية فرح الهادي أن تلفت أنظار المتابعين إليها بعدما أطلت عليهم بستايل عروس البحر ” آرييل ” في فيلم The Little Mermaid .

وشاركت الهادي عبر إحدى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بهدف إطلاق عطر جديد يحمل اسم فيلم ديزني الشهير The Little Mermaid ، وظهرت خلال الفيديو بإطلالتين مختلفتين اعتمدت في الأولى ستايل عروس البحر وفي الثانية ستايل أورسولا الساحرة الشريرة في الفيلم .

يشار إلى أن الكويتية فرح الهادي كانت قد تفاجأت قبل أيام أثناء تواجدها مع زوجها عقيل الرئيسي بتغزل إحدى الفتيات به ، والتي توجهت لها بسؤال صريح ، إن كان يوجد نسخة ثانية منه حتى تتزوجه ؟! ، الأمر الذي أثار غيرة فرح والتي بدت على ملامحها بشكل واضح .