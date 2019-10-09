الكويتية حليمة بولند تتعرض للهجوم بسبب فيديو غير لائق

تعرضت الكويتية حليمة بولند لانتقادات لاذعة إثر مشاركتها مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق سناب شات ، بدت خلاله بملابس مكشوفة مما اعتبره البعض غير مناسب ولا يليق بالمجتمع الخليجي الذي تنتمي إليه .

ظهرت الإعلامية الكويتية في المقطع المصور وهي تتمايل بهدوء وتقوم بحركات مليئة بالدلع كعادتها ، ولم تأبّه بقصة فستانها المكشوفة والتي أبرزت مفاتنها بشكل واضح .

وانطلقت عليه العديد من التعليقات السلبية التي اعتبرت أن الفيديو مستفز جداً وغير مناسب لنشره عبر منصات التواصل الاجتماعي لأنه لا يراعي عادات المجتمع الخليجي خاصة والعربي عامة .

يذكر أن حليمة بولند تعرضت لهجوم لاذع قبل أيام قليلة على خلفية مشاركتها مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها الرسمية ، ظهرت خلاله وهي ترتدي اللباس الشعبي الكويتي وتخفي وجهها بالبرقع ، وبدت فيه وهي تتمايل على وقع أنغام إحدى الأغنيات الخليجية.