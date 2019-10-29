الكويتية حليمة بولند ترفض عرض الزواج .. والسبب المهر المليوني

تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي شريط فيديو حديث للإعلامية الكويتية حليمة بولند ، أثار ضجة كبيرة بين أوساط المتابعين .

بدت خلاله وهي برفقة الشاب شهاب الذي ظهر وهو يقدم لها باقة من الورود مع بطاقة إهداء ، كتب فيها : ” إلى ملكة جمال الإعلاميات العرب حليمة … حلم حياتي أتزوجك … بس ما عندي 40 مليون مهر !! ” .

فجاء ردُّ الإعلامية الكويتية بعد قراءة مضمون البطاقة صادماً لنجم مواقع التواصل الاجتماعي ولجمهوره ، حيث قالت : ” احلم على قدك ” ، الأمر الذي تسبب له بحالة من الدهشة وأثار استياء محبيه .

وتعرضت حليمة بولند من جديد لانتقادات لاذعة واتهمها عدد كبير من المتابعين بالغرور ، والسعيِّ دائماً لإثارة الجدل ولفت الأنظار .