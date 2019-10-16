الكشف عن موعد اعتزال كريستيانو رونالدو .. خبر رائع لعشاق الدون

تنشغل وسائل الإعلام بأخبار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ، وكان آخرها الكشف عن موعد اعتزال نجم يوفنتوس.

فقد كشف الصحفي برونو فيرنانديز، أن رونالدو لن يعتزل كرة القدم خلال عام أو عامين كما يشاع في الوقت الحالي.

وقال فيرنانديز: “رونالدو سيترك كرة القدم بعد سن الـ 40 عاماً، عندما يصل إلى 800 هدف”.

وأضاف “رونالدو يريد التتويج بكرة ذهبية جديدة ويرفع كأس دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، سيلعب كأس أوروبا 2024”.

وأكد الصحفي البرتغالي أن الجميع يتمنى أن يكون في مكانة كريستيانو رونالدو ، فهو يتفوق على العدية من الأساطير مثل زلاتان إبراهيموفيتش.

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وأضاف “رونالدو أفضل لاعب في تاريخ الكرة البرتغالية، لا أحد قام بما فعله، لا إزيبيو ولا لويس فيغو”.

مراسلون – رياضة