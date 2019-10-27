الكشف عن طبيعة إصابة محمد صلاح نجم ليفربول .. وكلوب يعلق

شهدت مباراة ليفربول وتوتنهام خروج الدولي المصري محمد صلاح من الملعب، بعد إصابته خلال المباراة، التي جرت الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 85 وبشكل مفاجئ سقط صلاح على الأرض بعد معانته من الإصابة في كاحل قدمه اليسرى.

وعقب ذلك قرر مدرب “الريدز” يورغن كلوب إخراج الفرعون المصري، وإخال غوميز بدلاً منه.

وأكد كلوب بعد انتهاء المباراة، أن صلاح خرج من الملعب لإصابته في الكاحل، ولكنه يعتقد أنها ليست كبيرة.

وقال الألماني: “تعرض مو للإصابة في نفس الكاحل الذي أصيب فيه من قبل، وهو فقط يشعر بالألم كلما استمر في اللعب”.

وأضاف: “ليست مشكلة كبيرة، ستزول يوما ما، لكنها لا تزال قائمة بعض الشيء في الوقت الحالي”.

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وبالنسبة إلى فان دايك، قال مدرب ليفربول : “دايك تعرض لكدمة في الساق، أمر مؤلم، ولكنه سيكون على ما يرام”.

مراسلون – رياضة