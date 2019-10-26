الكشف عن سبب نقص الحليب في سوريا .. ما علاقة لبنان ؟

كشف مدير عام شركة ألبان حمص محمد الحماد ، عن سبب نقص توفر الحليب في الأسواق السورية ، مرجعاً ذلك لتهريبه إلى لبنان .

وذكر الحماد في تصريحه لصحيفة “البعث” ، أن المعمل الوحيد المتخصص بتصنيع الألبان و الأجبان في محافظة حمص اقتصر عمله على تصنيع 30 طن فقط بعد أن كانت طاقته التصنيعية اليومية تصل إلى 70 طن.

وعزا الحماد سبب ذلك النقص إلى التهريب حيث ينقل الحليب الخام من المنتجين مباشرة وبأسعار لا تتجاوز الـ 150 ليرة ، إلى المناطق الحدودية للمحافظة بسعر 250 ليرة ثم يتم إدخاله إلى لبنان بسعر أكثر.

ونوّه مدير عام شركة ألبان حمص إلى أنه تمت الإشارة أكثر من مرة لمسألة التهريب ، كونها ليست جديدة و عانت الشركة منها مراراً، وأثرت على إنتاجها إذ ازداد التهريب خلال سنوات الحرب على سوريا .

يذكر أن شركة ألبان حمص واصلت تقديم منتجاتها وتطويرها ، ‏وخلال العام الحالي بلغت مبيعاتها 3 مليارات و870 مليون ليرة ‏والأرباح 289 مليون ليرة ، فيما أكد مدير الشركة في وقت سابق أنه تم وضع خطة لإعادة التوازن للعملية الإنتاجية وتقديم منتجات عالية الجودة ترضي أذواق ‏المستهلكين.

كما سبق وأعاد الحماد في تصريح سابق له ، ارتفاع أسعار الحليب الخام خلال الفترة الأخيرة إلى انتشار ظاهرة تهريب الحليب ومشتقاته من الأراضي السورية باتجاه الأراضي اللبنانية أيضاً.