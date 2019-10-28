الكشف عن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2019

سربت بعض التقارير الصحفية اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

وأشار صحيفة “إل ميساجيرو” إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو ، يستعد للتتويج بالكرة الذهبية، للمرة السادسة في تاريخه.

وسيتفوق الدون على 29 لاعباً في القائمة التي أعدتها مجلة فرانس فوتبول.

وكشفت الصحيفة الإيطالية أن رونالدو تقدم على مدافع ليفربول فان دايك، ونجم برشلونة ليونيل ميسي.

وأضافت أن هناك اتصالات كثيرة جرت بين كريستيانو، واللجنة المسؤولة عن الكرة الذهبية في الآونة الأخيرة.

كما استقبل البرتغالي وفداً من فرنسا لإجراء حوار معه، من أجل نشره بعد حفل توزيع الجوائز.

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ويقام حفل توزيع الجائزة في العاصمة الفرنسية باريس، يوم 2/ ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

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