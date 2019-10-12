القيمة الغذاية في عشبة البقلة تجعلها أساسية في تحضير السلطات

تنمو عشبة البقلة خلال فصل الصيف بكثرة في الحدائق، وتعتبر إيران والهند موطنها الأصلي وتنتشر زراعتها في العديد من الدول العربية مثل: مصر والأردن وفلسطين ولبنان وسورية.

لهذه النبتة العديد من الأسماء مثل الرجللة والبقلة المباركة وفرفحة وفرفحينة وغيرها من الأسماء الأخرى، وتستخدم في تحضير العديد من أطباق السلطات.

القيمة الغذائية في عشبة لبقلة

تحتوي على معدلات عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة مثل أحماض الأوميغا 3.

تتكون من مجموعة من الفيتامينات أهمها: فيتامين (B) وفيتامين (C) بالإضافة إلى فيتامين (A).

تحتوي على العديد من العناصر المعدنية أبرزها النحاس والمنغنيز والصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وغيرها من المعادن الأخرى.

تتكون من مضادات الأكسدة والمركبات العضوية مثل الكاروتينات بالإضافة إلى أصباغ البيتالين.

تحتوي على مادة الغلوتاثايون.

تتكون من نسبة عالية من الألياف الغذائية.

فوائد عشبة البقلة

تعزز عمل الأوعية الدموية والقلب وذلك لاحتوائها على معدلات عالية من أحماض الأوميغا 3.

تنظم معدل الكوليسترول في الجسم وتحد من ارتفاعه.

تحمي من خطر الإصابة بالأمراض القلبية مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية وتقي الشرايين من التصلب.

تخفض معدل ضغط الدم المرتفع حيث تساعد على انبساط الأوعية الأوعية وذلك لاحتوائها على البوتاسيوم.

تمنح الجسم الشعور بالشبع مما يقلل من كمية تناول الطعام الأمر الذي يساعد على إنقاص الوزن، وذلك لاحتوائها على معدلات عالية من الألياف الغذائية ونسبة قليلة من السعرات الحرارية.

تفيد الأطفال حيث تقلل من تعرضهم لاضطرابات في النمو وتساهم في وقايتهم من الإصابة بمرض التوحد.

من فوائد البقلة معالجة البواسير.

تعالج الأمراض التي تصيب الأمعاء من ضمنها النزيف المعوي وذلك لاحتوائها على العديد من المركبات مثل: الجلوكوز وألانين وحمض الليمون وحمض الماليك بالإضافة إلى الدوبامين.

من فوائد البقلة معالجة الإسهال.

تعالج الأمراض الجلدية والالتهابات ولدغات الحشرات.

تطهر الجلد وتعالج البشرة من البقع والندوب بفضل احتوائها على معدلات عالية من فيتامين (A).

تقلل من ظهور التجاعيد وتؤخر علامات التقدم في العمر.

تحمي الجسم من الإصابة بالأمراض السرطانية خاصة سرطان الفم والرئة حيث تمنع الجذور الحرة من النمو وذلك لاحتوائها على معدلات عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين (A) وفيتامين (C).

تحافظ على صحة العين وتحميها من الإصابة بالعديد من الأمراض أبرزها إعتام عدسة العين والضمور البقعي وذلك لاحتوائها على معدلات عالية من فيتامين (A).

تسرع من عملية شفاء العظام وتساهم في تقويتها ووقايتها من الإصابة بالهشاشة، وذلك لاحتوائها على المنغنيز والحديد والكالسيوم.

تحفز الجسم على إنتاج كريات الدم الحمراء مما يحفز من إنتاج كريات الدم الحمراء.

من فوائد البقلة تحسين عملية الأيض.

تحفز الشعر على النمو.

تحافظ على أنسجة وخلايا الجسم وتزيد من صحتها.

من فوائد البقلة معالجة الأسنان من الآلام التي تصيبها.

تعالج المعدة من آلام القرحة.

تعالج الحمى وتخفض درجة حرارة الجسم المرتفعة.

لعلاج الصداع وآلام الرأس.

تقوي الجهاز المناعي في الجسم.

تدر البول وتعالج أمراض المثانة.