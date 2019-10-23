القبض على شاب عارٍ يتجول في شوارع الأردن

لاحقت الأجهزة الأمنية في الأردن شاب أجنبي يتجول عارياً في شارع الجامعة الأردنية بالعاصمة عمّان، وألقت القبض عليه.

وتحركت الأجهزة الأمنية بعد أن تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شخصاً عاريا يتجول في شوارع العاصمة عمان.

و وفقاً للناشطين أن الشخص أجنبي وفي حالة سكر شديد ، حيث كان يردد أغنية باللغة الانجليزية بصوت عال وشكل هستيري ويتجول في شوارع الأردن.

وأفاد مصدر أمني، بأنه تم القبض على الشاب وإعطاؤه ملابس لكي يستر عورته، ومن ثم اقتياده للمركز الأمني للتحقيق معه والوقوف على أسباب دوافعه لارتكاب هذا العمل المنافي للأخلاق العامة.