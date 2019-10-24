الفيفا يهدد ليفربول بالحرمان محمد صلاح وساديو ماني .. مالقصة؟

تثير بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد مخاوف نادي ليفربول ، والتي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الصين ستستضيف نسخة موسعة من البطولة في 2021.

وسيشارك في البطولة 24 فريقاً من بينهم “الريدز”، كونه بطل دوري أبطال أوروبا لعام 2019.

وكشفت صحيفة “ميرور” أن البطولة تضع ليفربول في مأزق، لأنها ستقام في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز من عام 2021.

وهذا الموعد سيكون متعارضاً، مع موعد إقامة النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية 2021.

وبالتالي ستكون كتيبة المدرب كلوب مهددة بفقدان محمد صلاح وساديو ماني، حيث سيوجدان مع منتخبي بلادهما مصر والسنغال في أمم أفريقيا.

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وكان ليفربول تغلب على جينك بنتيجة (4-1) ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

مراسلون – رياضة