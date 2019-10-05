الفنان قيس الشيخ نجيب يعلق على خلاف باسم ياخور وأيمن رضا

أعرب الفنان قيس الشيخ نجيب عن استيائه لما آلت إليه الأمور بين مواطنيه باسم ياخور وأيمن رضا ، وصرح في لقاء صحفي قائلاً أنه لا يحبذ تغذية الخلافات على منصات التواصل الاجتماعي ، وإنما أفضل أن تكون تغذية إيجابية .

ولفت قيس إلى أن النجمين صديقين ويكنّ لهما الاحترام ووجه لهما التحية ، وأشار إلى أنه لطالما كانت صورة الفنان السوري مختلفة ويودُّ لو تبقى كذلك ، مؤكداً إلى أن ما حصل من خلافات يعتبر عابراً ولن تستمر .

يذكر أن خلافاً نشب بين الفنان السوري ومواطنه باسم ياخور حيث دارت بينهما حرب تصريحات على خلفية استضافة الأخير للشيف أنطوان في برنامجه ” أكلناها ” ، وخلال الحلقة رد ياخور على سؤالٍ حول هوية الصديق الذي يتجنب تناول الطعام معه قرفاً من طريقته في الأكل ؟!

ليرد بالقول ” أيمن رضا ” وهو ما أغضب الأخير ودفعه للتعليق على هذا الموضوع عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك حيث كتب مطالباً زميله بالاسم أن يبتعد عنه مستخدماً لفظاً نابٍ ، وأشار إلى أن ياخور يحاول دائماً إلصاق كل الأمور السيئة به مستغلاً اسمه لإنجاح برنامجه .