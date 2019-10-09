الفنان المصري طلعت زكريا في ذمة الله

فجع الوسط الفني في مصر بوفاة الفنان طلعت زكريا عن عمر يناهز الـ 59 ، إثر أزمة صحية ألمت به مؤخراً وتسببت في دخوله إلى المستشفى حتى إعلان الوفاة .

وأعلن الفنان عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر النبأ الحزين عبر إحدى صفحاته الرسمية ، ونعاه بكلمات مؤثرة واصفاً الراحل بأحد رموز الفن المصري .

وكان الفنان طلعت زكريا قد تعرض لوعكة صحية شديدة في العام 2007 أدخل على أثرها إلى المستشفى حيث اكتشف الأطباء إصابته بالتهاب في أحد شرايين الدماغ الأمر الذي أدى لدخوله بغيبوبة ، ليتعافى منها في وقت لاحق ولكن أثارها السلبية استمرت لحين وفاته .

يشار إلى أن الراحل قد شارك خلال مشواره الفني في العديد من الأعمال الفنية لناحيتي الدراما والمسرح والسينما ، وكان آخر أعماله السينمائية فيلم ” حليمو أسطورة الشواطئ ” في العام 2017 .

وكان الراحل قد انتهى مؤخراً من تصوير فيلم جديد بعنوان ” الموقف ” تحت إدارة وإخراج ممدوح زكي .