الفنان زهير عبد الكريم يخضع لعمل جراحي في ألمانيا ( صورة )

خضع الفنان زهير عبد الكريم لعملٍ جراحي مستعجل أثناء تواجده في ألمانيا ، دون أن يذكر المقربون منه ما هيتها واكتفوا بالتأكيد على أنه بخير وبات بحال أفضل ( بحسب ما ذكرت بعض المصادر الصحفية ) .

وتداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة لـ عبد الكريم بدا خلالها من على سرير المستشفى وقد اعتلت ملامحه علامات التعب والإرهاق .

وتنافس الفنان السوري خلال الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل ” وهم ” حيث أدى فيه دور سامي المسؤول الثري والفاسد والعمل من تأليف سليمان عبد العزيز ومن إخراج محمد وقاف .

وشارك زهير عبد الكريم في الموسم العاشر من مسلسل البيئة الشامية الشهير ” باب الحارة ” بدور أبو بسام ، للكاتب مروان قاووق والمخرج محمد زهير رجب .