الموت يفجع الفنان رامي حنا وشقيقته الكاتبة ريم حنا بأعز الناس

فُجع الفنان والمخرج رامي حنا وشقيقته الكاتبة ريم حنا بـ وفاة والدتهم السيدة ناديا سعيد الحداد ، التي وافتها المنية مساء يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة السورية دمشق .

وتم دفن جثمان الراحلة والصلاة لراحة روحها مساء يوم أمس الأربعاء ، وأعلنت العائلة أن تقبلها التعازي يوميّ الخميس والجمعة .

وسارع نجوم الفن في سورية إلى تقديم واجب العزاء لزملائهم ريم ورامي وحضروا عن طريق حضور الجنازة ، فيما لم نشهد من النجوم أيّ منشورات بهذا الخصوص على صفحاتهم الرسمية .

يشار إلى أن الفنان رامي حنا انسحب مؤخراً من تصوير مسلسل ” عهد الدم ” للفنان باسل خياط ونادين تحسين بيك ، بهدف التفرغ لمسلسله الرمضاني المقبل 2020 .

وكان آخر أعمال المخرج السوري مسلسل ” الكاتب ” الذي أدى بطولته النجم السوري باسل خياط والفنانة اللبنانية دانييلا رحمة .