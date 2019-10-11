الفنان حسام حسني يطرح كليب منعته الرقابة 19 عاماً ( فيديو )

أطلق الفنان المصري حسام حسني فيديو كليب أغنيته ” محسودة ” عبر قناته الخاصة على تطبيق يوتيوب ، ويأتي ذلك بعد تسع عشرة عاماً على طرحها .

ويعود سبب تأخر الفنان في إطلاق كليب الأغنية بسبب منع الرقابة على المصنفات الفنية عرضه على الشاشات المصرية وذلك على خلفية الاعتراضات التي طالت بعض مشاهد الكليب ومن بينها ملابس وأداء العارضة التي اعُتبرت حينها غير لائقة .

وكان حسني قد أطلق الأغنية في العام 2000 عبر ألبوم غنائي حمل عنوان ” أحلى البنات ” ، وأغنية ” محسودة ” من كلمات عنتر هلال وألحان وتوزيع حسام حسني نفسه .

يشار إلى أن النجم المصري اشتهر في ما مضى بأغنية ” كل البنات بتحبك ” التي طرحها على طريقة الفيديو كليب في العام 1993 .