نقابة الفنانين في سورية تتبرأ من هذا الفنان

ألقت السلطات المختصة في الإمارات القبض على الفنان السوري إلياس شديد بتهم حيازة الممنوعات وحبوب مخدرة ، وبحسب بعض المصادر الفنية فإن المتهم قدم نفسه للسلطات تحت لقب ” فنان ” و ” دنجوان الدراما ” .

وكان لـ شديد عدة مشاركات كممثل بديل ” كومبارس ” في بعض الأعمال الدرامية ، الأمر الذي استغله عبر صفحاته الرسمية وتفاخر به إلى الحد الذي جعله يطلق على نفسه لقب ” دنجوان الدراما السورية ” .

ولا تزال التحقيقات جارية مع الفنان عقب ضبطه وفي حوزته كمية من المواد المخدرة أثناء تواجده في إمارة دبي ، وقد نفت نقابة الفنانين في سورية وبعض شركات الإنتاج معرفتها بـ إلياس شديد مؤكدة على أنه لا يملك أي صفة فنية .

وأشارت إلى خطورة ادعاء البعض واستفحال ظاهرة مدعي ” الفن ” واستغلالهم الأمر في تغطية مآرب أخرى فاسدة عن طريق شراء منابر إعلامية غير مهنية .