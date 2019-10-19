الفنان أيمن زيدان مُكرمٌ في مهرجان الإسكندرية ( صور )

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كُرم الفنان أيمن زيدان في ختام مهرجان الإسكندرية الدولي بدورته الخامسة والثلاثين ، ونالَّ جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم ( درب السما ) للمخرج السوري الشاب جود سعيد .

وأعرب زيدان عن فخره بهذا التكريم خاصة وأن جائزته تعدادها الخامسة ضمن الجوائز التي نالتها السينما السورية ، ونشر مجموعة من الصور عبر إحدى صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، ترصد لحظة تكريمه .

وأرفق المنشور بتعليق : ” في ختام مهرجان الإسكندرية … جائزة أفضل ممثل عن دوري في فيلم درب السما للصديق جود سعيد … وهي واحدة من الجوائز الخمس التي حققتها السينما السورية ” .

وكان الفنان أيمن زيدان نال قبل فترة وجيزة درعاً تكريمياً من قبل وزارة الثقافة السورية ضمن معرض الكتاب في دمشق ، الأمر الذي دفعه للتعبير عن فخره بكل ما قدمه عبر مسيرته الفنية من كتبُ وأعمال سينمائية ودرامية .

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