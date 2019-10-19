الموت يفجُع الفنان أحمد مكي بأعز الناس

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وافت المنيّة صباح اليوم والد الفنان المصري أحمد مكي عُقب تعرضه لأزمة صحية ألزمته الدخول إلى إحدى مستشفيات مدينة دبي حيث كان يقيم .

وسافر النجم المصري برفقة شقيقته إلى هناك لتوديع والدهم الراحل وإكمال إجراءات الدفن ، ونشر مكي مقطع فيديو قصير لوالده ، ونعاه بكلمات مؤثرة وطلب من الجمهور الدعاء للراحل .

وكتب : ” اللهم ارحم والدي وأدخله برحمتك فسيح جناتك يا رحمن يا رحيم ، نسألكم الدعاء له ” .

وسارع أصدقاء الفنان إلى تقديم واجب العزاء له ومن أبرزهم النجم أحمد السقا الذي علق قائلاً : ” الله يرحم والدك ويصبرك يا حبيبي ” .

وكتب كريم عبد العزيز : ” البقاء لله في وفاة والد النجم أحمد مكي ، للفقيد الرحمة والمغفرة وللأسرة خالص العزاء ” .

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