الفنانة منى فاروق تعاود الظهور بعد أزمة الفيديوهات الفاضحة ( صورة )

عادت الفنانة منى فاروق للظهور مجدداً بعد ابتعادها عن منصات التواصل الاجتماعي لمدة تجاوزت العشرة أشهر وذلك بعد تبرئتها وعدم ثبوت الاتهامات التي وجهت إليها في قضية تسريب أفلام إباحية فاضحة تحض على الفسق والفجور .
ونشرت منى قبل ساعات قليلة صورة جديدة جمعتها بوالدتها عبر حسابها الخاص في تطبيق إنستقرام ، أعربت من خلالها عن حبها الكبير لوالدتها وهنأتها بمناسبة عيد ميلادها .
وعلقت على الصورة قائلة : ” أحب أمي … وضحكة أمي … حضن أمي … وكل أمي … كل سنة وأنتِ معنا … عيد ميلاد سعيد … يا ست الحبايب ” .
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#أحب أمي وضحكه أمي وحضن أمي وكل أمي ❤️ كل سنه وانتي معانا ومنور الدنيا علينا عيد ميلاد سعيد مفيش كلام يتقال اقدر اوفيلك حقك ياامي انتي حبيبتي وبينتي وصحبتي واختي وامي وكل حاجه ليا في الدنيا مليش غيرك يحميكي ليا ربنا وياخد من عمري ويزيدك🙏🏻 عيد ميلاد مين الليله عيد ميلاد قمر العيله عيد ميلاد سعيد ياحبيبتي❤️❤❤❤❤🎂🎂🎂🎂🎂#امي #ست_الحبايب #حبيبتي 😍ربنا يخليكي ليا 🙏🏻✈️ #dubai #egypt #loveyou #mum #friends #mood #mother #woman #strong #مني_فاروق #mona #❤️ #party #happy #happybirthday
وأعلنت منى فاروق في وقتٍ سابق عن عودتها إلى مجال التمثيل من خلال مشاركة بسيطة لها في الفيلم السينمائي الجديد ” جبر خاطر ” .
يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة الشابة مسلسل ” رحيم ” الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2017 ، والذي لعب بطولته الفنان المصري ياسر جلال واللبنانية نور .