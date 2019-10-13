الفنانة منى فاروق تعاود الظهور بعد أزمة الفيديوهات الفاضحة ( صورة )

عادت الفنانة منى فاروق للظهور مجدداً بعد ابتعادها عن منصات التواصل الاجتماعي لمدة تجاوزت العشرة أشهر وذلك بعد تبرئتها وعدم ثبوت الاتهامات التي وجهت إليها في قضية تسريب أفلام إباحية فاضحة تحض على الفسق والفجور .

ونشرت منى قبل ساعات قليلة صورة جديدة جمعتها بوالدتها عبر حسابها الخاص في تطبيق إنستقرام ، أعربت من خلالها عن حبها الكبير لوالدتها وهنأتها بمناسبة عيد ميلادها .

وعلقت على الصورة قائلة : ” أحب أمي … وضحكة أمي … حضن أمي … وكل أمي … كل سنة وأنتِ معنا … عيد ميلاد سعيد … يا ست الحبايب ” .

وأعلنت منى فاروق في وقتٍ سابق عن عودتها إلى مجال التمثيل من خلال مشاركة بسيطة لها في الفيلم السينمائي الجديد ” جبر خاطر ” .

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة الشابة مسلسل ” رحيم ” الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2017 ، والذي لعب بطولته الفنان المصري ياسر جلال واللبنانية نور .