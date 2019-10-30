الفنانة ليليا الأطرش تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها ( صورة )

أطلت الفنانة ليليا الأطرش على الجمهور من خلال صورة جديدة ، نشرتها عبر إحدى صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

بدت خلالها بفستان طويل بلون البنفسج تميز بقصة الكتف الواحد ، اعتمدت معه مكياج الوجه الناعم وتسريحة بسيطة كشفت عن جمال ملامحها .

ولاقى منشور النجمة الشابة تفاعلاً كبيراً بين أوساط المتابعين الذين أشادوا بجمال ورشاقة ليليا التي ظهرت من خلال الفستان الضيق الذي أبرز منحنيات جسدها بشكل أنثوي حيويّ .

يذكر أن الفنانة ليليا الأطرش تنافست خلال موسم الدراما الرمضانية 2019 عبر عدة أعمال وهي مسلسل البيئة الشامية ” حرملك ” حيث جسدت دور الفتاة عطر ، كما شاركت في بطولة المسلسل الكوميدي الاجتماعي ” حركات بنات ” بدور سارة ، أما في مسلسل ” وهم ” فأدت دور زينب .