الفنانة كندا حنا تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها … هل تشبهانها ؟

احتفلت الفنانة كندا حنا بعيد ميلاد ابنتيها التوأم ( كتاليا وكريستينا ) ، وشاركت المتابعين عبر إحدى صفحاتها الرسمية مجموعة من الصور الخاصة ومقطع فيديو من أجواء الاحتفالية .

وبدت في الفيديو وهي ترقص وتلعب مع طفلتيها وأصدقائهنّ وسط التحضيرات المذهلة التي أعدت لهذه المناسبة ، ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً من قبل الرواد الذين تمنوا للطفلتين العمر الطويل ودوام السعادة ، بينما ركز البعض على الإشادة بجمالهنّ وعلى الشبه الكبير الذي يجمعهن بوالدتهن .

يشار إلى أن النجمة الشابة متزوجة من المخرج السوري ناجي طعمة ، ولديها منه بالإضافة إلى ابنتيها ( كتاليا وكريستينا ) طفل ثالث هو فارس .

يذكر أن الفنانة كندا حنا لم تعلن عن أي مشاريع درامية لموسم 2020 حتى الآن ، فيما غابت عن الموسم الرمضاني الماضي بسبب التزامها بتصوير مشاهدها في المسلسل التاريخي ” ممالك النار ” الذي سيعرض بشكل حصري على قناة نت فليكس نهاية العام الحالي .