الفنانة كارول سماحة تكشف عن أجدد أعمالها الغنائية ( صورة )

تتحضر الفنانة كارول سماحة لإطلاق أجدد أعمالها الغنائية ، وبدأت الترويج لها من خلال نشرها الإعلان الدعائي للأغنية التي ستطرح تحت عنوان ( إنشالله ) .

شاركت كارول البوستر الترويجي عبر إحدى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، وأشارت من خلال تعليق أرفقته بالمنشور إلى أن الأغنية ستطرح قريباً عبر قناتها الخاصة على تطبيق يوتيوب .

يشار إلى أن لـ الفنانة اللبنانية فيلم يعرض حالياً في دور العرض بمدينة بيروت ويحمل عنوان ” بالصدفة ” و تخوض بطولته إلى جانب النجمة باميلا الكيك والفنان بديع أبو شقرا والممثلة المغربية جيهان خماس ومنير معاصري بالإضافة إلى غريتا عون ، يذكر أن تصوير العمل استغرق مدة سنتين وصور داخل العاصمة اللبنانية بيروت .