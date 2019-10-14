الفنانة سلمى المصري في أحدث ظهور لها ( صور )

أحبت الفنانة سلمى المصري أن تكسر الغياب ، وأطلت على المتابعين من داخل إحدى صالونات التزيين حيث خضعت لبعض الرتوش البسيطة في شكلها ولم تبالغ في التبرج أو التزيين .

نشرت المصري مجموعة من الصور عبر إحدى صفحاتها الرسمية ، بدت خلالهم بأناقتها المعهودة وجمالها الطبيعي الذي اشتهرت به منذ بداياتها الفنية .

لم تخضع الفنانة القديرة إلى تغير جذري أو تحولٍ ملحوظ في شكلها ، بل اكتفت أن تظهر بابتسامتها الجميلة حيث صففت شعرها بطريقة الـ wavy واكتفت بوضع مكياج بسيط جداً كاد أن لا يظهر ، وأشرف على إطلالتها المزين وسيم عبود الذي حرصت على توجيه شكر له عبر تعليق أرفقته بالصور .

يذكر أن الفنانة سلمى المصري تنافست خلال موسم دراما رمضان 2019 من خلال ثلاثة أعمال وهم المسلسل الاجتماعي ” ترجمان الأشواق ” ومسلسل البيئة الشامية ” عطر الشام ” بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل ” باب الحارة ” .