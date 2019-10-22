ديمة الجندي بـ فستان الزفاف ( صورة )

شاركت الفنانة ديمة الجندي صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ، اعتمدت خلالها الظهور بفستان سواريه أنيق يشبه في قصته فستان الزفاف .

اعتمدت معه مكياج الوجه الـ smoky بتدرجات ألوان البرونز ، وأضفت عليه لمساتٍ ناعمة من الـ Highligters ، بينما تركت صففت شعرها بشكلٍ منسدلٍ على الاكتاف .

وأرفقت الفنانة السورية الصورة بتعليق نصحت من خلاله المتابعين باستخدام الابتسامة للوصول إلى قلوب الناس ، وكتبت : ” ابتسم … فهي المفتاح الذي يناسب قفل جميع القلوب .

يذكر أن الفنانة ديمة الجندي حضرت خلال موسم رمضان الماضي عبر مسلسل ” اختراق ” قصة طلال السدر ، سيناريو وحوار نور وليد الحجة وإخراج محمد لطفي .