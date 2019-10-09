حقيقة انفصال الفنانة جيهان عبد العظيم عن زوجها

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ضجت بعض الصفحات الفنية خلال الساعات القليلة الماضية بخبر انفصال الفنانة جيهان عبد العظيم عن زوجها الكاتب المصري إياد إبراهيم إثر خلاف نشب بينهما مؤخراً .

ونفى موقع الفن هذه الأنباء في تقرير خاص أكد فيه أن الصلح تم بين النجمة السورية وزوجها بعدما كتبت عبر إحدى صفحاتها الرسمية معلنةً خبر انفصالهما ، الأمر الذي دفعها لحذف المنشور الذي نشرته يوم أمس و الذي جاء في نصه : أنا وزوجي في طريقنا إلى الانفصال … أرجو له كل التوفيق في حياته … وأيضاً التوفيق لي في حياتي ومستقبلي ….

ولكن فرحة الفنانة جيهان عبد العظيم بالعودة عن قرار الانفصال لم تكتمل ، وفجعت صباح اليوم بخبر وفاة والدها فكتبت معلنةً النبأ الحزين  وأعربت عن حزنها الشديد متمنية من المتابعين الترحم عليه .

مراسلون – أخبار الفن

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