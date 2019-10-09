حقيقة انفصال الفنانة جيهان عبد العظيم عن زوجها

ضجت بعض الصفحات الفنية خلال الساعات القليلة الماضية بخبر انفصال الفنانة جيهان عبد العظيم عن زوجها الكاتب المصري إياد إبراهيم إثر خلاف نشب بينهما مؤخراً .

ونفى موقع الفن هذه الأنباء في تقرير خاص أكد فيه أن الصلح تم بين النجمة السورية وزوجها بعدما كتبت عبر إحدى صفحاتها الرسمية معلنةً خبر انفصالهما ، الأمر الذي دفعها لحذف المنشور الذي نشرته يوم أمس و الذي جاء في نصه : أنا وزوجي في طريقنا إلى الانفصال … أرجو له كل التوفيق في حياته … وأيضاً التوفيق لي في حياتي ومستقبلي ….

ولكن فرحة الفنانة جيهان عبد العظيم بالعودة عن قرار الانفصال لم تكتمل ، وفجعت صباح اليوم بخبر وفاة والدها فكتبت معلنةً النبأ الحزين وأعربت عن حزنها الشديد متمنية من المتابعين الترحم عليه .

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