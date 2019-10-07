الفنانة جيني إسبر تخوض غمار الدراما البدوية

كشفت الفنانة جيني إسبر عن عودتها إلى عالم الدراما البدوية من خلال مسلسل ” صقار ” ، وهو سيناريو وحوار دعد ألكسان ومن إخراج شعلان الدباس ومن إنتاج شركة غولدن لاين للإنتاج والتوزيع الفني .

وصرحت جيني لـ سيدتي نت قائلة أن المفاوضات مازالت جارية إلى الآن مع الشركة المنتجة ولم يتم توقيع العقد الرسمي بعد ، إلا أنها سعيدة بما قرأته في النص إلى الآن وهي سعيدة بهذه البداية .

وأكدت الممثلة الشابة على أنها من محبيّ التنوع ، خاصة وأنها غابت عن هذا النمط الدرامي مدة لا بأس بها ولهذا تملك شعوراً خاصاً تجاه هذا النوع من الدراما .

يشار إلى أن الفنانة جيني إسبر انضمت مؤخراً إلى أبطال مسلسل ” يا مالكاً قلبي ” للكاتب عثمان جحا وإخراج علي محي الدين علي ، كما أنها بدأت تصوير مشاهدها في لوحات المسلسل الكوميدي ” ببساطة ” إلى جانب نخبة من نجوم الدراما السورية .