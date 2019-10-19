الفنانة جيني إسبر في جلسة تصوير جديدة من اليونان ( صور )

خضعت الفنانة جيني إسبر لجلسة تصوير جديدة ، أعادت من خلالها صيحة الضفائر الشقراء الطويلة التي كانت قد اعتمدتها منذ فترة وجيزة والتي راجت بين النجمات العربيات خلال موسم الصيف المنصرم .

بدت جيني في الصور التي شاركتهم مع المتابعين عبر إحدى صفحاتها الرسمية وهي ترتدي فستاناً طويلاً من الشيفون الأسود المنقوش بالذهبي نسقته مع حذاء ذو كعب عالٍ .

واستكملت إطلالتها بمكياج الوجه القوي ، واستخدمت المجوهرات الذهبية ذات الأحجار الكبيرة للزينة ، وحازت الصور على تفاعل المتابعين الذين أثنوا على إطلالة النجمة السورية وأشادوا بأناقتها المعهودة وتمنوا لها إجازة سعيدة كونها تتواجد في اليونان .

يشار إلى أن الفنانة جيني إسبر انضمت مؤخراً إلى أبطال مسلسل ” يا مالكاً قلبي ” للكاتب عثمان جحا وإخراج علي محي الدين علي ، كما أنها بدأت تصوير مشاهدها في لوحات المسلسل الكوميدي ” ببساطة ” إلى جانب نخبة من نجوم الدراما السورية .