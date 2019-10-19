الفنانة جيني إسبر في جلسة تصوير جديدة من اليونان ( صور )

خضعت الفنانة جيني إسبر لجلسة تصوير جديدة ، أعادت من خلالها صيحة الضفائر الشقراء الطويلة التي كانت قد اعتمدتها منذ فترة وجيزة والتي راجت بين النجمات العربيات خلال موسم الصيف المنصرم .
بدت جيني في الصور التي شاركتهم مع المتابعين عبر إحدى صفحاتها الرسمية وهي ترتدي فستاناً طويلاً من الشيفون الأسود المنقوش بالذهبي نسقته مع حذاء ذو كعب عالٍ .
واستكملت إطلالتها بمكياج الوجه القوي ، واستخدمت المجوهرات الذهبية ذات الأحجار الكبيرة للزينة ، وحازت الصور على تفاعل المتابعين الذين أثنوا على إطلالة النجمة السورية وأشادوا بأناقتها المعهودة وتمنوا لها إجازة سعيدة كونها تتواجد في اليونان .
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تموت المرأة وهي حية… عندما تعلو وجهها ابتسامة ساخرة إذا مر عليها حديث الحب ،نعم هكذا تموت المرأة.. (غابرييل غارسيا ماركيز) : : @kinky.closet @ahmad_zamlout @kinda.lashes . . #jennyesber #fashion #makeup#beautifulgirls #lovestory #celebrity #syria #dubai #lebanon #egypt #iraq #2019
يشار إلى أن الفنانة جيني إسبر انضمت مؤخراً إلى أبطال مسلسل ” يا مالكاً قلبي ” للكاتب عثمان جحا وإخراج علي محي الدين علي ، كما أنها بدأت تصوير مشاهدها في لوحات المسلسل الكوميدي ” ببساطة ” إلى جانب نخبة من نجوم الدراما السورية .