الفنانة جيني إسبر تفضحُ سرَّ طلال مارديني وتُفضل أمل عرفة ( فيديو )

أطلقت الفنانة جيني إسبر مجموعة من التصريحات الجدلية خلال حلولها ضيفة على برنامج ( أكلناها ) الذي يقدمه زميلها باسم ياخور على قناة لنا السورية .

وتحدثت النجمة السورية لأول مرة عن الأسباب التي دفعتها لإخفاء خبر طلاقها من المنتج عماد ضحية ، مرجعةً السبب إلى مجموعة من المشاكل التي مرت بها علاقتهما ، وقالت : ” هناك أشياء أسوء من الخيانة … وهي أن تعيش مع شخص يعاملك بدون اهتمام ” .

وتطرقَّ باسم ياخور خلال الحلقة إلى جملة الشائعات التي طالت إسبر حول زواجها من أكثر من ممثل ، وتوجه لها بسؤالٍ افتراضي طلب فيه منها اختيار زوج من بين ثلاثة نجوم تعتبره مثالياً لها ، وهم ” طلال مارديني ، معتصم النهار و قصي خولي ” .

فأجابت بأن طلال مارديني نسونجي كثيراً ، وأضافت أنها لا تستطيع تحمل ذلك وأنه طلب منها الزواج في وقتٍ سابق لكنها لم توافق ، وأوضحت أن معتصم النهار متزوج وأن قصي خولي هو الأنسب كونه الأكثر نضجاً .

ورفضت إسبر خلال الحلقة الإجابة عن سؤال حول الممثلة الأقل إقناعاً لناحية الأداء من بين ممثلات مسلسل ( صبايا ) أيّ ” كندة حنا ، ديما بياعة ، ديمة الجندي ونسرين طافش ” .

واعتبرت الفنانة جيني إسبر أن الممثلة أمل عرفة تستحق أجراً مادياً أعلى بسبب الأقدمية بمجال الفن ، لافتة إلى أنها أكثر خبرة من سلافة معمار .