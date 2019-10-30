الفنانة جيني إسبر تفضحُ سرَّ طلال مارديني وتُفضل أمل عرفة ( فيديو )

أطلقت الفنانة جيني إسبر مجموعة من التصريحات الجدلية خلال حلولها ضيفة على برنامج ( أكلناها ) الذي يقدمه زميلها باسم ياخور على قناة لنا السورية .
وتحدثت النجمة السورية لأول مرة عن الأسباب التي دفعتها لإخفاء خبر طلاقها من المنتج عماد ضحية ، مرجعةً السبب إلى مجموعة من المشاكل التي مرت بها علاقتهما ، وقالت : ” هناك أشياء أسوء من الخيانة … وهي أن تعيش مع شخص يعاملك بدون اهتمام ” .
وتطرقَّ باسم ياخور خلال الحلقة إلى جملة الشائعات التي طالت إسبر حول زواجها من أكثر من ممثل ، وتوجه لها بسؤالٍ افتراضي طلب فيه منها اختيار زوج من بين ثلاثة نجوم تعتبره مثالياً لها ، وهم ” طلال مارديني ، معتصم النهار و قصي خولي ” .
فأجابت بأن طلال مارديني نسونجي كثيراً ، وأضافت أنها لا تستطيع تحمل ذلك وأنه طلب منها الزواج في وقتٍ سابق لكنها لم توافق ، وأوضحت أن معتصم النهار متزوج وأن قصي خولي هو الأنسب كونه الأكثر نضجاً .
View this post on Instagram
حلتّ النجمة السّورية #جيني_إسبر ضيفة على برنامج "أكلناها" الذي يقدمه الفنان السّوري #باسم_ياخور ، حيث لم تخل الحلقة التي وصفها الأخير بالـ "دسمة" من التصريحات المثيرة للجدل، فمن المعروف أن البرنامج يقوم على الاجابة على سؤال جريء أو تناول مأكولات غريبة. في بداية الحلقة، أوضحت جيني إسبر أن سبب اخفائها طلاقها من المنتج عماد ضحية هو ليس الخيانة فقط، بل هي مجموعة مشاكل مرت بها علاقتهما، وقالت: "هنالك عدة أشياء أسوء من الخيانة وهي أن تعيش مع شخص يعاملك بدون اهتمام في المنزل". وعن الشائعات التي طالت النجمة السّورية حول زواجها من أكثر من ممثل، طلب باسم ياخور أن تختار من ثلاثة نجوم سوريين زوج مثالي بينهم (افتراضياً)، وهم #طلال_مارديني ومعتصم النهار وقصي خولي"، فأجابت إسبر: "طلال مارديني نسونجي كتير وأنا مافيني، ومعتصم النهار متزوج، والأنسب هو قصي خولي لأنه أنضج". وصرحت إسبر أن مارديني طلب منها الزواج من قبل لكنها رفضت. . . . . . . . . . . #فن #اخبار_الفنانين #اخبار_الفن #الكويت #السعودية #عمان #قطر #الامارات #البحرين #احلام #فديوهات #لبنان #سناب #مصر #فنانات #صابرين_كمال #مشاهير #فنون #نجوم #اخبار #اخبار_المشاهير #المغرب #تونس #مصر #الجزائر #العراق #sabreen_kamal
ورفضت إسبر خلال الحلقة الإجابة عن سؤال حول الممثلة الأقل إقناعاً لناحية الأداء من بين ممثلات مسلسل ( صبايا ) أيّ ” كندة حنا ، ديما بياعة ، ديمة الجندي ونسرين طافش ” .
واعتبرت الفنانة جيني إسبر أن الممثلة أمل عرفة تستحق أجراً مادياً أعلى بسبب الأقدمية بمجال الفن ، لافتة إلى أنها أكثر خبرة من سلافة معمار .