الفنانة تولاي هارون تكشف عن وضعها الصحي ( صور )

تعرضت الفنانة تولاي هارون قبل أيام لوعكة صحية مفاجئة ، الزمتها الدخول إلى المستشفى حيث كشفت الفحوصات الطبية عن تعرضها لحالة تسممٍ غذائي استدعت منها الخضوع لغسيل معدة .

وطمأنت هارون محبيها على وضعها الصحي ، ونشرت عبر إحدى صفحاتها الرسمية قائلة : ” الله يسعد صباح الجميع … أنا منيحة صرت … والحمد لله رب العالمين … شكراً لطاقم المشفى لإنقاذي ” .

وتابعت : ” أسفة ما قدرت رد على الجميع … سامحوني … أنا بكبر بمحبتكم الغالية … يسعد لي صباحكم الغالي على قلبي ” .

يذكر أن الفنانة تولاي هارون عادت لاستئناف تصوير مشاهدها في المسلسل البدوي ( صقّار ) وهو من تأليف دعد الكسان ، وإخراج شعلان الدباس والعمل من إنتاج شركتيّ Isee Media وغولدن لاين ، ومن المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2020 .