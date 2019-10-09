الفنانة تولاي هارون تُحيي الذكرى الأولى لرحيل شقيقتها ( صورة )

أحيت الفنانة تولاي هارون الذكرى الأولى لرحيل شقيقتها النجمة دينا هارون التي وافتها المنية قبل عام ، إثر إصابتها بفيروس في المعدة بعد خضوعها لعملٍ جراحي داخل إحدى مستشفيات العاصمة السورية دمشق .

وكتبت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك : ” متل هـ اليوم ودعتك وكسرتني … متل هـ اليوم خسرتك وخسرت حسك بالدنيا … متل هـ اليوم ما عاد عندي أخت ” .

وأضافت : ” دينا أنت بمكان أحسن من هـ الدنيا … كل يوم بشتقلك أكتر من اليوم الي قبله … يا حبيبة قلبي اشتقت لك كتير و بحبك كتير ” .

وكانت الفنانة تولاي هارون فجعت في وقت سابق بوفاة والدها بعد مرور أقل من عام على رحيل شقيقتها الممثلة دينا هارون ، حيث نعته عبر إحدى صفحاتها بالقول : ” والدي في ذمة الله ” .

لتتلقى بعدها الكثير من رسائل التعزية والتعاطف من قبل جمهورها ، كما ساندها عدد من زملائها في الوسط الفني الذين سارعوا للقيام بواجب العزاء .