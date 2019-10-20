الفرق بين علامات الجمال عند المرأة والرجل

تختلف علامات الجمال بين المرأة والرجل، كما أن الجمال يعتبر أمر نسبي، فهناك من لا يعتبر الجمال أساسه الشكل، بل يتصوره من شخصية المرأة بحد ذاتها.

ولكن في واقع الأمر هناك واقع نعيشه جميعاً لا يمكن الجدال فيه، فجمال ملامح الوجه وتناسقها سوياً تلعب دوراً كبيراً في مقياس جمال المرأة والرجل.

أبرز علامات الجمال عند المرأة

الشعر: يعد شكل ولون الشعر وطوله من أولى معايير الجمال التي تلفت الانتباه للمرأة، ومن علامات الجمال الخاصة بشعر المرأة، يجب أن يكون طويلاً وناعماً وكثيفاً، وفي أغلب الأحيان يفضل أن يكون لونه أسود.

العيون والرموش: إن لون العيون يلعب دوراً مهماً في معايير الجمال، إلا أن العيون السوداء هي إحدى معايير الجمال عند المرأة، وخصوصاً إن كانت ذات رموش طويلة وكثيفة، ولا يمكن الإنكار بأن لون العين الأخضر والأزرق يملكان رونقاً خاصاً، إلا أن الأولوية للعيون السوداء.

نضارة البشرة: فالبشرة الخالية من الشوائب والمشاكل المتعلقة بها، مثل الرؤوس السوداء أو البقع الداكنة تعتبر هي البشرة المثالية التي على أساسها يطلق على صاحبتها مسمى المرأة الجميلة.

القوام الرشيق: إن المرأة التي تمتلك جسم متناسق ورشيق تعد إحدى النساء الجميلات، فكلما حافظت الأنثى على وزنها، كلما ازدادت جمالاً وصحة.

علامات الجمال الجسدية عند المرأة

ملامح الوجه المتناسقة.

بشرة نضرة ملساء خالية من الحبوب.

حبة الخال، أو كما تسمى بالشامة، وخاصةً إن وجدت على الخد أو فوق الشفاه.

العيون السوداء ذات الرموش الطويلة الكثيفة.

الحواجب الطويلة المرسومة طبيعياً دون استعمال ملقط الحواجب.

وجود الغمازات على الخدين، وتظهر عند الابتسام.

الأظافر القوية الطويلة.

إن أصابع اليدين الطويلة هي إحدى علامات الجمال الجسدية.

العنق الطويل النحيل.

الخدود المكتنزة الطبيعية.

الشفاه الكبيرة أو الصغيرة، ولكن الجمال يكمن في تناسق حجم الشفاه العلوية مع السفلية.

علامات الجمال عند الرجال

الطول: يعتبر الطول من أهم علامات الجمال عند الرجل ويعطيه سمة من سمات الهيبة.

الأكتاف العريضة: يعتبر عرض الأكتاف لدى الرجال من العلامات المميزة، ودليل على القوة، لأن الأكتاف الرقيقة الصغيرة من مميزات المرأة وليس الرجل.

عرض الصدر والعضلات المفتولة: في الفترة الأخيرة ركز الكثير من الرجال وخاصة الشباب على تمارين كمال الأجسام لبناء العضلات وبروزها بشكل واضح.

الرموش الطويلة والكثيفة: وهذه النوعية من الرموش تعطي الرجل جمالا في عينيه لا مثيل له، حيث تظهر العيون بشكل مكحل وهذا يزيد جاذبيتها ولمعانها.

البشرة السمراء: وهي ميزة من مميزات الرجل العربي، والتي تميزه عن باقي الرجال في بلاد العالم.

الرقبة المتوسطة العريضة: حيث يتميز الرجل الجميل بالعنق المتوسط الطول والعريض، بينما يتميز جمال المرأة بالعنق الطويل والرفيع.

الشعر: يعرف العرب بشعرهم الناعم والداكن اللون، مع موجات خفيفة تعطيه شكلا من الحيوية.

الصوت الخشن والأجشن: علامات جمال الرجل لا تقتصر على الشكل الخارجي له، بل تعدت إلى امتلاك الصوت الخشن والأجشن عند التحدث.

الأذن الصغيرة: تعتبر من علامات الجمال للرجل أكثر من الأذن الكبيرة، حيث نرى الرجل يخجل من حلق شعره بشكل قصير، حتى لا تظهر الأذن الكبيرة بشكل معيب.

اللحية المهذبة والتي التي تمنح الفك المظهر العريض.

الغمازات: وهي تعطي الرجل جمالا وخاصة عندما تكون في النصف السفلي من الذقن.

القوة والصلابة، و غيرة الرجل على زوجته وأهل بيته.

الشيب في شعر الرأس: وخاصة في فترة الشباب فهو يزيد من جاذبية الرجل.

وجود الشعر على الجسم: وخاصة على الصدر والأذرع والأرجل وبشكل معتدل، لأن الشعر الكثيف يعتبر منفر والشعر الخفيف دليل على نقص الرجولة.