الشرطة الكويتية تلاحق فتاة خلعت ملابسها أمام أحد الأبراج

ظهرت فتاة ترتدي “البكيني” في أحد الأماكن في دولة الكويت ، مما أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد مصدر أمني في العاصمة الكويتية لصحيفة “الأنباء” المحلية بأن وزارة الداخلية لم تتلق بلاغاً بشأن مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه الفتاة وهي ترتدي “البكيني” بعد أن خلعت رداءها الشفاف.

كما أكد المصدر بأن الوزارة لم تتلق أي بلاغ بشأن قيام فتاة من المرجح أنها أوروبية ، بنزع ملابس شفافة كانت ترتديها، وظهرت بـ “البكيني ” من المرجح أنها مقابل أبراج الكويت.

وأشار المصدر إلى أن ما فعلته الفتاة يعتبر فعلاً فاضحاً وغير مقبول في البلاد ، وتقوم إدارة الجرائم الإلكترونية والمباحث الجنائية بملاحقة الفتاة مع احتمالية إبعادها عن البلاد لتعمدها تصوير مثل هذه المقاطع مقابل أحد معالم الكويت المهمة.